A seleção feminina de futebol do Irão foi recebida em festa no regresso a Teerão, após algumas jogadores terem pedido asilo na Austrália.

Uma multidão esperou a chegada das atletas com bandeiras do Irão, enquanto que as jogadoras seguravam ramos de flores e distribuíram autógrafos em pequenas bolas de futebol. Na origem da polémica esteve o facto de algumas atletas terem ficado em silêncio durante o hino nacional do país, antes do primeiro jogo da Taça da Ásia, a 28 de fevereiro.

«Em primeiro lugar, estamos muito felizes por estar no Irão, porque o Irão é a nossa pátria. Não esperava que tantas pessoas viessem dar-nos as boas-vindas, e estou feliz por ser filha do Irão», afirma a centrocampista Fatemeh Shaban.

No regresso a Teerão, a comitiva iraniana fez uma longa viagem, passando pela Malásia, Omã e Istambul, antes de entrarem no país pela passagem fronteiriça terrestre entre a Turquia e o Irão.

Além disso, duas jogadoras iranianas, Fatemeh Pasandideh e Atefeh Ramezanisadeh, optaram por permanecer na Austrália e têm treinado com o clube Brisbane Roar. Outras atletas mudaram de ideias, após terem solicitado inicialmente asilo, e afirmaram que regressariam ao país.

Recorde-se que o Irão está em conflito com os Estados Unidos e Israel desde 28 de fevereiro, quando os dois países lançaram um ataque conjunto contra vários locais do país.

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