O Sepahan, treinado pelo português José Morais, viu nesta sexta-feira o título do Irão fugir por um ponto para o Persepolis.

O clube do técnico luso até cumpriu o seu papel, vencendo fora o Mers Kerman por 2-1, mas o Persepolis não facilitou na visita ao Nassaji Mazandaran, goleu por 4-0 e assegurou assim o quinto título da sua história.

Além de José Morais, também Sá Pinto esteve na luta pelo título até muito perto do campeonato. O antigo avançado que conduziu o Esteghlal ao terceiro lugar, terminando com menos quatro pontos do que o campeão.