Miguel Cardoso não descarta a hipótese de regressar a Portugal, caso a segurança na Turquia seja afetada pelos conflitos entre o Irão e os Estados Unidos.

Em declarações à Lusa, o avançado do Kayserispor mostrou-se receoso quanto ao futuro próximo no país, ainda que, para já, esteja tudo dentro da normalidade. Já esta quarta-feira, as defesas aéreas da NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte) intercetou um míssil iraniano sobre o Mediterrâneo Oriental. Alguns destroços caíram no sul da Turquia, mas não causaram vítimas.

«Tenho esse receio, mas penso que será difícil chegar aqui, a mim, sinceramente. Mas caso haja uma escalada do conflito, claramente que vou tentar regressar ao meu país, onde penso estar mais seguro. Neste momento estou sozinho, o que facilita se houver uma mudança na minha segurança», confessa.

«Por aqui está tudo normal. Soubemos da notícia pela imprensa portuguesa e comentámos antes do treino, mas não houve qualquer tipo de indicações ou comentários por parte do clube, ou do governo turco. Espero que isto não continue por muito mais tempo e que não alastre, para o bem de todos nós», acrescenta.

Recorde-se que no último sábado, os Estados Unidos e Israel lançaram um ataque militar contra o Irão e, desde aí, já morreram mais de mil pessoas, de acordo com as autoridades iranianas.