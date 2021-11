Surpresa: a Itália falhou esta noite o apuramento direto para o Mundial 2022 e, tal como Portugal, vai disputar o play-off para garantir ‘bilhete’ para o Qatar.

Na Irlanda do Norte, a atual campeã da Europa não saiu do nulo, e a vitória folgada da Suíça na receção à Bulgária (4-0) atirou a squadra azzurra para o segundo lugar do C.

Em Lucerna, um golo de Noah Okafor deu vantagem aos helvéticos aos 48 minutos, vantagem ampliada menos de dez minutos depois, por intermédio de Ruben Vargas.

A 18 minutos dos 90, Cedric Itten fez o 3-0 e deixou a Itália a precisar de marcar dois golos à Irlanda do Norte – não conseguiu sequer fazer um, ao passo que a Suíça ainda chegou aos 4-0, por intermédio de Freuler, nos descontos.

De facto, a formação de Roberto Mancini viveu uma noite bastante desinspirada em Belfast. A seleção italiana teve bastante mais posse de bola do que o adversário, rematou 12 vezes – sete delas à baliza –, mas foi incapaz de fazer balançar as redes irlandeses.

Assim, a Suíça termina como líder do grupo C, com 18 pontos, à frente dos 16 pontos da Itália. A Irlanda do Norte termina em terceiro, a Bulgária em quarto e a Lituânia em quinto.