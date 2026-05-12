O histórico Cork City, atualmente no segundo escalão da liga irlandesa, anunciou esta terça-feira que vai abandonar a rede social X [antigo Twitter] devido ao crescente número de publicações com mensagens discriminatórias e com linguagem ofensiva.

«O Cork City tem orgulho de ser um clube inclusivo, que recebe toda a gente bem, venha de onde vier. E será sempre assim», começa por enunciar o clube, naquela que terá sido a última publicação na rede social de Elon Musk.

«Nos últimos tempos temos vindo a notar, como muitos outros, um aumento significativo de linguagem discriminatória e abusiva no X. Enquanto opiniões divergentes devem sempre ser ouvidas, algumas ultrapassam uma linha quando são intolerantes e ofensivas», acrescenta o clube.

Neste contexto, face ao número crescente de mensagens ofensivas, dirigidas aos jogadores, equipa técnica e direção, o clube decidiu fechar definitivamente a conta na referida rede social. «Temos o dever de proteger os nossos jogadores, o nosso staff e os nossos adeptos e toda a comunidade em redor, é uma responsabilidade que não levamos de ânimo leve. Em resultado disto, decidimos que o X já não é para nós», escreveu ainda o Cork City.