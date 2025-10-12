Heimir Hallgrimsson, selecionador da Irlanda, analisou a derrota frente a Portugal por 1-0, na terceira jornada da qualificação para o Mundial 2026, consentida neste sábado no Estádio José Alvalade. O técnico queixou-se do penálti assinalado a favor da Seleção e elogiou o guardião Kelleher.

Análise

«É um resultado muito doloroso. Acho que o nosso plano de jogo funcionou, foi um trabalho de equipa excelente, com muita energia colocada em jogo. Voltar para a Irlanda sem pontos é doloroso.»

Cansaço originou golo sofrido?

«No final da primeira parte vimos situações similares acontecer. Quando se está cansado, dá-se um pouco mais de tempo para o jogador contrário. E há tanta qualidade nessa equipa portuguesa que, com tempo, eles podem encontrar o passe perfeito e conectá-lo com uma corrida perfeita. Foi o que aconteceu.»

Penálti a favor de Portugal

«Eu não teria dado, mas as regras são assim. Se o árbitro dá um penálti, o VAR deve dizer que foi uma decisão errada. Ele joga com a mão, mas ela estava perto do corpo. Provavelmente, muitos árbitros não teriam dado penálti. Mas o VAR deve dizer que houve um erro. Acho que respeitaram muito Portugal, com seis ou sete minutos de compensação. Mas isto não desculpa nada.»

Exibição do guarda-redes Kelleher

«Se não tivéssemos guarda-redes, teríamos concedido mais golos. Ele teve um bom jogo, como todos os outros. E ele é um atleta de classe maior e teve um bom jogo hoje. Defender um penálti é sempre a coisa mais desafiante para um guarda-redes.»