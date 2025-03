O período para entrega da declaração anual do IRS começa já esta terça-feira, dia 1 de abril, e termina a 30 de junho, sendo esta a data limite independentemente de coincidir ou não com um fim de semana ou dia de feriado.

O Governo espera, de resto, ser mais célere este ano no reembolso, mantendo a tendência dos últimos anos.

«No ano passado, na campanha de 2024, por referência aos rendimentos de 2023, o prazo médio de reembolso situou-se um bocadinho abaixo dos 13 dias e, portanto, a expectativa é que continuemos este caminho de diminuição deste prazo, sobretudo no IRS automático», disse à Lusa Cláudia Reis Duarte.

Recorde-se que de fora do IRS automático, e portanto com prazos de reembolso mais demorados, estão por exemplo as situações dos contribuintes com o regime do IRS Jovem ou ainda quem tenha rendimentos com rendas.

Vale a pena lembrar também que este ano (para os rendimentos auferidos em 2024) os contribuintes vão pela primeira vez poder deduzir os encargos com trabalhadores de serviço doméstico, sendo que esta situação já está contemplada no IRS automático