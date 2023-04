Os primeiros reembolsos de IRS começam a chegar esta quinta-feira à conta bancária dos contribuientes, anunciou o Ministério das Finanças.



«A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) já liquidou as primeiras declarações de rendimento e já processou reembolsos, que começam a chegar hoje à conta dos contribuintes, na semana àquela em que teve início a campanha de IRS de 2022», refere a nota do gabinete do ministro das Finanças, Fernando Medina.



O processo de para os contribuintes entregarem a declaração de rendimentos de 2022 começou a 1 de abril e vai prolongar-se até ao dia 30 de junho para todas as categorias de rendimento.



De acordo com a CNN Portugal, que cita o Ministério das Finanças, a campanha do IRS «está a decorrer com normalidade e sem constrangimentos».



