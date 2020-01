Os advogados de Rui Pinto assumiram esta segunda-feira que o hacker português esteve por detrás da denúncia do caso Luanda Leaks ao entregar em 2018 um disco rígido contendo dados relacionados com as recentes revelações sobre a fortuna de Isabel Dos Santos, à Plataforma de Proteção de Denunciantes na África (PPLAAF).

Em comunicado, os advogados de Rui Pinto dizem que o fundador do Futebol Leaks procurou, desta forma, «ajudar a entender operações complexas conduzidas com a cumplicidade de bancos e juristas que não só empobrecem o povo e o Estado de Angola, mas podem ter prejudicado seriamente os interesses de Portugal».

O Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação (ICIJ) revelou no dia de 19 de janeiro mais de 715 mil ficheiros, sob o nome de «Luanda Leaks», que detalham esquemas financeiros de Isabel dos Santos e do marido, que terão permitido retirar dinheiro do erário público angolano, utilizando paraísos fiscais.

