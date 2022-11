Isaltino Morais, presidente da Câmara de Oeiras, e Rodrigo Gonçalves, destacado membro da comissão política nacional do PSD, enquanto vogal do órgão que dirige o partido, estão esta manhã a ser alvo de buscas diretas da Polícia Judiciária por suspeitas de crimes de corrupção, participação económica em negócio e prevaricação, apurou a CNN Portugal, por questões relacionadas com projetos empresariais e imobiliários, além de esquemas com contratações fictícias de prestações de serviços para autarquias, com vista à apropriação ilícita de dinheiros públicos para proveito pessoal e para o financiamento de estruturas do PSD através dos chamados «sacos azuis"».

Na operação estão cerca de 100 elementos da PJ, entre inspetores e peritos contabilísticos, que visam mais de 30 buscas: quinze a casas, empresas e duas câmaras municipais, Oeiras e Odivelas, uma Junta de Freguesia, em treze empresas e em nove residências, todas situadas na área Metropolitana de Lisboa.

Em comunicado, a Polícia Judiciária confirma que as buscas estão relacionadas com «procedimentos de contratação pública realizados por diversas Autarquias Locais» e que «está em causa uma investigação em que se visa apurar a eventual prática de crimes de corrupção ativa e passiva para ato ilícito, de participação económica em negócio e de prevaricação».

