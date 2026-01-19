Isco, que renovou com o Betis, está ainda em processo de recuperação de uma grave lesão sofrida. Na atual temporada, o internacional espanhol participou em apenas dois encontros, somando uma assistência. Apesar de ainda longe de voltar, o jogador de 33 anos já pode, pelo menos, conduzir.

Ora, ao sair da cidade desportiva do Betis, Isco foi filmando no carro a prestar atenção a alguns adeptos. O que chamou a atenção? O novo «look» do número 22 dos «verdiblancos». Um bigode que faz lembrar... Francisco Trincão, avançado do Sporting.

Ora veja o vídeo: 

