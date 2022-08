O Sevilha anunciou um princípio de acordo com Isco, internacional espanhol que se formou no Valência, despontou no Málaga antes de transferir-se para o Real Madrid.

Isco chegou a ser falado como possível reforço do rival Betis, mas o Sevilha anunciou que o médio está a fazer exames médicos e «se tudo correr bem» será reforço da equipa orientada por Julen Lopetegui.

O jogador estava sem contrato, depois de ter representado o Real Madrid durante nove temporadas.

«O Sevilha FC chegou a um acordo com o jogador Francisco Román Alarcón Suárez, conhecido no futebol como Isco (Benalmádena, Málaga, 21 de abril de 1992) para sua incorporação como a terceira contratação do Sevilha FC para a temporada 2022/23. O atacante já está em Sevilha, para fazer exames médicos nesta segunda-feira. Se tudo correr bem, assinará o seu contrato para as próximas duas temporadas», escreveu o clube andaluz em comunicado.