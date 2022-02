Os futebolistas Sebastián Coates e Islam Slimani já treinaram esta quinta-feira na academia do Sporting, tendo sido as principais novidades na sessão de trabalhos do dia seguinte à goleada no Jamor ante o Belenenses, por 4-1, da 20.ª jornada da I Liga.

Coates, que esteve ao serviço da seleção do Uruguai e acabou por não ser utilizado nas vitórias no Paraguai (0-1) e na receção à Venezuela (4-1), já regressou a Portugal. O central tinha sido suplente não utilizado ante os paraguaios, mas ficou fora da ficha de jogo ante os venezuelanos, depois de ter apresentado carga viral num teste à covid-19.

No regresso ao Sporting, Slimani treinou pela primeira vez esta quinta-feira. O avançado argelino foi um dos reforços de inverno, tal como Marcus Edwards, extremo que já se estreou no Jamor e que também treinou normalmente esta quinta-feira.

Os titulares do jogo ante os azuis fizeram apenas trabalho de recuperação, na preparação para a receção ao Famalicão, da 21.ª jornada da I Liga (domingo, 20h30).

Os verde e brancos voltam a treinar às 10h30 de sexta-feira, na academia.