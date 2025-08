Ismael Sierra vai rumar a um novo empréstimo, desta vez para o Villarreal, anunciou o Estoril em comunicado.

O defesa-central de 22 anos reforçou os «Canarinhos» na temporada passada. Fez um jogo pela equipa principal e três pelos sub-23.

A meio da temporada foi emprestado à equipa B do Osasuna, que atua no terceiro escalão espanhol. Foi opção em 17 ocasiões. Agora, regressa ao «país natal», desta feita para representar a equipa B do Villarreal, que disputa também a terceira divisão de Espanha.

O Estoril oficializou, também em comunicado, a transferência de Michel Costa para o Felgueiras. O médio brasileiro de 23 anos tinha representado o Marítimo, da II Liga, por empréstimo da equipa da linha de Cascais na época 2024/25.