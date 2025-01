O jogo entre Maccabi Haifa e Maccabi Tel Aviv, adversário do FC Porto na derradeira jornada da Liga Europa, para a 20.ª ronda do campeonato israelita foi suspenso depois de os adeptos da casa terem arremessado uma grande quantidade de pirotecnia para dentro do campo.

A confirmação da suspensão do encontro foi dada pelo Maccabi Tel Aviv, minutos mais tarde, afirmando que a polícia não tinha condições para manter a segurança no estádio.

O Maccabi Haifa repudiou o comportamento dos seus adeptos e anunciou que tomará decisões sobre o sucedido nas próximas horas.

O Maccabi Tel Aviv vai jogar com o FC Porto, esta quinta-feira, uma partida que decidirá o futuro do clube português na Liga Europa.

Veja aqui os momentos de tensão no Maccabi Haifa-Maccabi Tel Aviv: