UEFA e FIFA mantêm neutralidade por «genocídio» de Israel em Gaza
Comité Executivo da UEFA desvalorizou avisos de especialistas independentes da ONU
A condenação internacional sobre a ação de Israel na Faixa de Gaza não demove FIFA e UEFA da respetiva posição, ou seja, da manutenção de clubes e seleção nas provas internacionais.
Depois de semanas de tensão na Volta a Espanha em bicicleta, com protestos a encurtarem etapas e a visarem a equipa Israel, o L’Équipe avança que FIFA e UEFA optam pela «neutralidade política», desvalorizando os alertas dos especialistas independentes da ONU, que qualificam a situação como «genocídio».
Apesar dos rumores, o Comité Executivo da UEFA não agendou qualquer reunião para debater o futuro da seleção e clubes de Israel. Por isso, tanto o organismo europeu como a FIFA continuam a interpretar a invasão russa à Ucrânia, em fevereiro de 2022, como diferente.
