A propósito da segunda jornada da Liga de Israel, o encontro entre Hapoel Beer Sheva e Bnei Sakhnin foi adiado a escassos minutos do apito inicial, face à invasão de campo por adeptos da casa.

Tudo porque os aficionados do Bnei Sakhnin, cerca de uma dezena e de origem palestiniana, assobiaram o hino israelita e viraram as costas ao relvado.

Bastaram breves momentos para o relvado servir de palco para uma batalha campal.

Os adeptos do Hapoel Beer Sheva são dos mais interventivos quanto à guerra entre Israel e o Hamas.

Importa recordar que no plantel deste emblema estão os defesas Miguel Vítor e Hélder Lopes, ambos com 35 anos. Ocupam o quinto lugar, com três pontos, em igualdade com o Bnei Sakhnin (4.º).

No topo está o Maccabi Haifa e o Maccabi Bnei Raina, ambos com seis pontos.