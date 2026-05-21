Os dois médicos portugueses que foram detidos por Israel por participarem numa flotilha que ia para a Gaza já foram libertados, estão a caminho da Turquia e deverão regressar a Portugal na sexta-feira segundo está a avançar a CNN Portugal.

A agência Lusa tinha avançado inicialmente que Maria Beatriz Bartilotti Matos e Gonçalo Reis Dias podiam chegar ainda esta quinta-feira a Portugal, mas a CNN Portugal confirmou junto do Governo que o voo que vai repatriar os dois médicos chega apenas na sexta-feira.

Os dois portugueses foram libertados na manhã desta quinta-feira, depois de várias horas detidos e de um vídeo que continua a gerar muita polémica, sobretudo por ter sido partilhado pelo ministro da Segurança Nacional de Israel em que se vê os detidos algemados, de cara no chão e humilhados pelas autoridades israelitas (ver vídeo associado).

Os dois portugueses, que foram detidos na segunda-feira na abordagem à missão Sumud Global Flotilha, em águas internacionais, partem de Tel Aviv por volta das 13h00 rumo a Istambul, mas vão passar a noite na Turquia e só regressam a Portugal no dia seguinte, num voo que vai ligar a cidade turca ao Porto.

Na quarta-feira, o primeiro-ministro Luís Montenegro defendeu a suspensão parcial do acordo comercial entre a União Europeia e Israel na sequência do vídeo divulgado pelo ministro da Segurança israelita Itamar Bem-Gvir.

A União Europeia (UE) classificou, entretanto, como «completamente inaceitável» o tratamento dado aos ativistas da flotilha para Gaza detidos por Israel.