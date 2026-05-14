Israel Katz, ministro da defesa de Israel, acusou Lamine Yamal de incitar ao ódio e à violência contra Israel, depois do jovem jogador do Barcelona ter festejado o título com uma bandeira da Palestina que lhe foi dada por um adepto.

Além de ter andado a exibir a bandeira da Palestina, Lamine Yamal, com mais de 42 milhões de seguidores no Instagram, fez uma publicação com a mesma bandeira, dando ainda maior dimensão à polémica.

A reação de Israel chegou pela voz do ministro da defesa, Israel Katz, através de uma publicação em castelhano na rede social X.

«Lamine Yamal escolheu incitar contra Israel e fomentar o ódio enquanto os nossos soldados combatem a organização terrorista Hamas, que massacrou, violou, queimou e assassinou crianças, mulheres e idosos judeus a 7 de outubro», começa por escrever Israel Katz.

O ministro israelita vai mais longe e pede ao Barcelona que se desmarque da atitude do seu jovem jogador. «Como ministro da Defesa do Estado de Israel, não ficarei em silêncio diante da incitação contra Israel e contra o povo judeu. Espero que um clube grande e respeitado como o Barcelona se desmarque dessas declarações e deixe claro, de maneira inequívoca, que não há lugar para a incitação nem para o apoio ao terrorismo», escreveu ainda o responsável pela defesa israelita.