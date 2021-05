Higor Vidal, jogador brasileiro que representa o Hapoel Petah Tikva, da segunda divisão de Israel, mostrou nas redes sociais como ficou o seu apartamento, atingido por um míssil enviado pelo Hamas.

O médio de 24 anos chegou esta época a Israel, vindo do FK Zalgiris da Lituânia, e diz que é um milagre ter escapado com vida a este ataque, a par da sua mulher e da bebé do casal.