Issahaku Abdul Fatawu, jogador de apenas 17 anos, é reforço do Sporting.

Já internacional duas vezes pela seleção principal do Gana, o jovem viajou na noite de sexta-feira para Portugal, a fim de apresentar-se no clube leonino.

Segundo a Joy, uma rádio local, Fatawu deve, pelo menos numa primeira fase, integrar a equipa de sub-23 do clube de Alvalade.

Issahaku Abdul Fatawu é uma das grandes promessas do futebol ganês: além das duas internacionalizações pela seleção A, o médio foi eleito o melhor jogador da CAN de sub-20 do ano passado, prova conquistada precisamente pelos ganeses.

No ano passado, emprestado pelo Steadfast ao Dreams FC, fez seis golos em sete jogos na primeira divisão ganesa.

