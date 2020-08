O Copenhaga de Zeca está nos quartos de final da Liga Europa depois de bater o Istambul Basaksehir na segunda mão por claros 3-0.

A equipa turca, que eliminou o Sporting da prova, tinha vencido em casa por 1-0, mas na Dinamarca não teve hipótese.

Jonas Wind fez o 1-0 e empatou a eliminatória aos quatro minutos com um golo de cabeça e, aos 53, colocou os dinamarqueses na frente, na marcação de um penálti.

O 3-0 ditou a sentença: o Istambul Basaksehir ia cair na Liga Europa com o golo de Rasmus Falk a confirmar o desfecho da eliminatória.



Zeca, internacional grego nascido em Portugal, foi titular e jogou a tempo inteiro no meio-campo do Copenhaga.

Agora, o Copenhaga espera pelo vencedor da eliminatória entre LASK e Manchester United: a vantagem dos ingleses é de 5-0 na primeira mão.