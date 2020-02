O Sporting anunciou os convocados para o jogo com o Istanbul Basaksehir, dos 16 avos de final da Liga Europa. Nos 18 nomes chamados por Silas está Marcos Acuña, entretanto recuperado da lesão que o afastou do encontro com o Rio Ave.

Em relação à convocatória desse encontro, as novidades são então o regresso de Acuña e de Illori, para as saídas de Francisco Geraldes, Jesé e Borja, já que tinham sido 19 os chamados.

O jogo está marcado para as 17h55 desta quinta-feira, no Estádio de Alvalade, e de fora das opções estão os lesionados Mathieu, Renan e Luiz Phellype.

Veja os convocados:

Guarda-redes: Max e Diogo Sousa.

Defesas: Ilori, Coates, Ristovski e Luís Neto.

Médios: Eduardo, Acuña, Battaglia, Wendel e Doumbia.

Avançados: Camacho, Vietto, Plata, Pedro Mendes, Jovane Cabral, Bolasie e Sporar.