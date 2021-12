O Milan venceu esta tarde a Salernitana, por 2-0, e subiu à condição ao comando da Serie A.

Kessié, aos 5m, e Saelemaekers, aos 18m, fizeram os golos que valeram o triunfo dos rossoneri neste jogo da 16.ª jornada da Liga Italiana.

Os milanenses comandam com 38 pontos, mais dois do que o Nápoles, que pode recuperar a liderança caso esta noite vença na receção à Atalanta.

O português Rafael Leão foi titular na equipa de Pioli, tendo sido substituído ao intervalo.

O Milan, recorde-se, é adversário do FC Porto na Liga dos Campeões e discute uma vaga nos oitavos-de-final com os dragões e com o Atlético de Madrid na jornada decisiva que se disputa na próxima terça-feira.