O primeiro teste da AS Roma tinha um diminuto grau de dificuldades e a equipa de José Mourinho não facilitou: 10-0 aos amadores do Montecatini.



Rui Patrício ainda não jogou e na baliza esteve Daniel Fuzato, um guarda-redes que no Gil Vicente esteve sempre na sombra de Denis.



Borja Mayoral, autor de um hat trick, acabou por ser a grande figura do jogo-treino.





ONZE DA ROMA: Fuzato; Villar, Mancini, Kumbulla, Carles Pérez, Bove, Calafiori, Tripi, Mkhitaryan, Borja Mayoral e Zalewski.



Jogaram ainda: Cardinali (GR), Ibañez, Smalling, Reynolds, Zaniolo, Diawara, Ciervo, Darboe e Feratovic.



Golos: Borja Mayoral (3), Carles Pérez, Mancini, Calafiori, Zaniolo, Zalewski e Diawara.

VÍDEO DO 10-0: