Partiu o «Goleador de Palermo», aquele que mais fez os italianos sonharem no Mundial de ’90, prova acolhida pela «Azzurri». Ainda que a campanha tenha terminado diante da Argentina, nas meias-finais, Totò Schillaci subiu ao trono dos melhores marcadores, com seis golos em sete partidas.

Aliás, foi considerado o melhor jogador desse Mundial, no qual a Itália terminou no terceiro lugar.

Ciao Totò 💙 Eroe delle Notti Magiche pic.twitter.com/UQmGw2ws6p — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) September 18, 2024

Numa carreira edificada no Messina, destacou-se na Juventus e Inter Milão, conquistando uma Taça UEFA em cada «gigante». O avançado deixou o «Calcio» em 1994, terminando a carreira no Japão.

Ha fatto sognare una nazione intera durante le Notti Magiche di Italia ‘90 🇮🇹💙

FC Internazionale Milano si stringe intorno alla famiglia Schillaci per la scomparsa di Totò.#FCIM pic.twitter.com/PtxE7zWHod — Inter ⭐⭐ (@Inter) September 18, 2024

Aos 59 anos, o antigo avançado faleceu na madrugada desta quarta-feira. Aparentemente recuperado de um tumor no cólon, o problema reapareceu nas últimas semanas, de forma mais agressiva. No princípio do mês, Schillaci foi internado de urgência na Sicília, com uma pneumonia a agravar o já delicado estado.