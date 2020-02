Giuseppe Conte, Primeiro Ministro de Itália, confirmou nas últimas horas que os eventos desportivos agendados para este domingo nas regiões de Lombardia e Veneto, incluindo três jogos da Serie A, serão adiados devido ao coronavírus. Os encontros em questão são Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria.



«O ministro do Desporto, Vincenzo Spadafora, decidiu suspender todos os eventos desportivos planeados para domingo nas regiões de Veneto e Lombardia», explicou Conte.



Giuseppe Sala, Mayor da cidade de Milão, já confirmou que foi informado do adiamento do jogo entre o Inter e a Sampdoria, entretanto anunciado pelo clube milanês.



Neste sábado, já tinha sido comunicada a suspensão de 42 jogos de camadas jovens e de futebol amador na região da Lombardia. O Ascoli-Cremonese, da Serie B, também foi adiado.



Itália reage assim à segunda morte no país devido ao coronavírus. Há 79 pessoas infetadas, sobretudo nas regiões onde os jogos estão a ser adiados: Lombardia (47 pessoas) e Veneto (17 pessoas).

🚨 | ANNUNCIO



Si comunica che la partita di @SerieA #InterSampdoria prevista per domani sera è rinviata a data da destinarsi 👉 https://t.co/XUadjko3kW#FCIM — Inter (@Inter) February 22, 2020