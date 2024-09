Durante a conferência de imprensa de apresentação de Tammy Abraham, novo jogador do AC Milan, o CEO do clube Giorgio Furlani falou sobre outros temas, nesta terça-feira. O responsável do Milan quis esclarecer várias questões relacionadas com os rossoneri, com dois portugueses 'ao barulho'.

Em primeiro lugar, comentou um caso polémico em Itália, relacionado com Theo Hernandez e Rafael Leão. Contra a Lazio, os dois jogadores afastaram-se da tradicional 'roda de equipa' durante uma paragem para hidratação. Ficaram no outro extremo do campo e isso foi mal visto por alguns.

«Fala-se muito sobre o assunto, demasiado na verdade. Nós, na direção, e os próprios jogadores ficámos surpreendidos com a reação que se verificou. É uma não-questão para nós», disse Furlani, aos jornalistas.

Além disso, Furlani comentou o início de campeonato com Paulo Fonseca, novo treinador do clube, admitindo que este não tem sido o melhor mas também pedindo calma.

«Gostaríamos de ter conseguido nove pontos, obviamente, mas não há qualquer pânico. Não falo de jogos importantes ou de outras coisas do género. Estamos satisfeitos com o trabalho de preparação realizado pelo treinador [Fonseca], estamos com ele e com a equipa. Não é um momento agradável, mas vamos sair dele mantendo-nos unidos e trabalhando», garantiu Furlani.

O AC Milan ainda não venceu nos primeiros três jogos da Serie A, com dois empates (diante de Torino e Lazio), e uma derrota, frente ao Parma.