Este sábado, na penúltima jornada do campeonato italiano, a Atalanta foi vencer ao terreno do Lecce, por 2-0, garantindo assim a presença na Liga dos Campeões 2024/25.

Charles De Ketelaere (48m) e Gianluca Scamacca (53m) marcaram os golos da partida.

A Atalanta está em quinto lugar, com 66 pontos, e ficou assim com mais seis pontos que a Roma. Apesar de ainda terem dois jogos por disputar, seis possíveis pontos, o coletivo romano perde no confronto direto. O Lecce está em 13.º, com 37.

No outro jogo da tarde, com Rafael Leão a começar no banco, o AC Milan perdeu no terreno do Torino, por 3-1.

A equipa da casa já vencia por dois golos aos 40 minutos (Zapata 26m e Ilic 40m). Ricardo Rodriguez aumentou a vantagem aos 46 minutos, depois de assistência de Pellegri.

Os rossoneri ainda conseguiram reduzir, com Bennacer a marcar, através de grande penalidade, aos 55 minutos.

Com este resultado, o AC Milan mantém-se no segundo lugar, com 74 pontos. O Torino está em nono, com 53.