A partir de 2025/26, todos os jogos considerados de alto risco da Liga Italiana vão deixar de ser realizados ao fim do dia.

Esta decisão foi tomada pelo Ministério da Administração Interna (MAI) e surge após os confrontos entre os adeptos de Roma e Lazio, no último domingo. Os «ultras» dos clubes envolveram-se em confrontos com a polícia, antes do dérbi, e estarão proibidos de apoiar as respetivas equipas nos próximos encontros da competição.

«Durante a temporada 2025/26, não será mais permitido dar início a partidas de alto risco à noite, como aconteceu com o jogo entre Lazio e Roma», explicou o MAI.