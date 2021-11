Esta quarta-feira, dois velhos amigos vão defrontar-se. De um lado, José Mourinho, a comandar a Roma, do outro, Sinisa Mihajlovic, no banco do Bolonha. Os dois técnicos trocaram rasgados elogios e o sérvio lembrou a atitude do special one quando travou uma batalha contra a leucemia.

«O Mourinho é um grande treinador e uma ótima pessoa. Vimos os dois de países onde a inteligência, respeito e lealdade são características das pessoas e eu sempre gostei dele. Uma vez tivemos uma desavença [no passado, Mihajlovic afirmou que não falava com quem não tinha jogado futebol ao alto nível, referindo-se a Mourinho], mas depois ficámos amigos e ele esteve sempre perto quando estava doente. Não me esqueço disso», disse, em conferência de imprensa.

«Mandou-me mensagem quando fui avô, a dizer que mal pode esperar para que isso também lhe aconteça e respondi-lhe que ainda vai a tempo.»

Ora, de seguida, Mourinho também deixou algumas palavras ao rival, que considera ser um exemplo.