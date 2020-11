A AS Roma foi punida em setembro com uma derrota frente ao Hellas Verona - o jogo terminou empatado a zero - por utilização irregular de Amadou Diawara. O clube recorreu, mas a FIGC manteve a decisão.



A equipa de Paulo Fonseca ocupa atualmente a 4.ª posição na tabela classificativa da Serie A, precisamente a três pontos do líder AC Milan.

