Mais um caso de assalto no futebol italiano. Desta vez, o alvo foi a família de Roberto D'Aversa, treinador do Empoli, segundo a imprensa italiana. O técnico estava em casa com a família quando tudo aconteceu, durante a madrugada desta quarta-feira.

Com ele estavam a mulher e os três filhos, ainda em choque com o incidente. Felizmente, ninguém ficou ferido. Ainda não se sabem quais os prejuízos monetários causados pelo assalto.

Isto acontece pouco tempo antes do treinador do Empoli defrontar a Juventus, neste sábado, pelas 18 horas, em jogo da Serie A. Caberá a D'Aversa recuperar o foco e a concentração para essa partida após este incidente traumático.

Recentemente, o visado foi David Neres, brasileiro que trocou o Benfica pelo Nápoles neste verão. Foi-lhe roubado um relógio no valor de 100 mil euros, que estava dentro do seu carro, e apontada uma arma ao futebolista.