Más notícias para a Atalanta de Gian Piero Gasperini! Esta terça-feira, Luca Percassi, diretor geral do clube, anunciou que Gianluca Scamacca e Giorgio Scalvini são baixas até ao final da temporada, por lesão.

«Eles vão regressar mais fortes, temos de ter calma, sabendo que não vão estar disponíveis antes da próxima temporada», partilhou o dirigente.

Ambos os internacionais italianos vão ser operados.

Scamacca, de 26 anos, jogou apenas cinco minutos na presente temporada. Depois de sofrer uma rotura no ligamento cruzado anterior do joelho direito em agosto de 2024, o avançado regressou à competição no sábado, mas voltou a lesionar-se, desta vez na coxa direita.

Por outro lado, Scalvini regressou à competição em novembro de 2024, depois de uma lesão no joelho na última partida de 2023/24. Após oito jogos, o jovem jogador lesionou-se no ombro direito frente ao Barcelona, na Liga dos Campeões