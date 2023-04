A Atalanta bateu neste sábado o Torino, fora de portas (1-2), em encontro referente à 32.ª jornada da Serie A de Itália.

Depois de ter vencido a AS Roma de Mourinho, a equipa de Gian Piero Gasperini garantiu mais três pontos e está assim na luta por um lugar de acesso à próxima edição da Champions.

Zappacosta adiantou os visitantes (34m), Sanabria (75m) empatou para o Torino e Zapata garantiu o triunfo com um golo ao minuto 88.

A Atalanta está assim na 6.ª posição, com 55 pontos, a dois de AS Roma e AC Milan. O Inter tem 54, com um jogo a menos. O Torino está no 11.º lugar.

RESULTADOS E CLASSIFICAÇÕES DA SERIE A.