A Lazio deslocou-se até ao reduto do Parma e venceu por 1-0, num jogo marcado por duas expulsões na equipa visitante, que fez o golo da vitória a jogar com apenas nove elementos.

O primeiro tempo foi dominado quase na totalidade pela formação romana, mas muito pobre no capítulo da eficácia. Aos 42 minutos, Zaccagni viu o cartão vermelho direto e deixou a Lazio reduzida a dez jogadores.

Desta forma, com o nulo no marcador, as equipas recolheram aos balneários e o segundo tempo foi completamente distinto do primeiro. O Parma ganhou algum ascendente e tudo parecia ter ficado mais fácil quando, aos 78 minutos, Basic também foi expulso e o adversário ainda ficou mais debilitado.

Só que pouco depois, Noslin trocou as voltas aos dois centrais, tirou o guarda-redes da frente e atirou para o fundo da baliza, num momento de pura magia.

Este triunfo deixa a Lazio na oitava posição da Liga Italiana (à condição), com 22 pontos e agora a nove pontos de Nápoles e Milan. O Parma é 17.º e mantém-se acima da zona de despromoção.

Nos restantes jogos deste sábado, o Torino recebeu e venceu a Cremonese por 1-0, graças ao golo solitário de Vlasic (27 minutos). Já a Atalanta bateu o Cagliari por 2-1, com destaque para o «bis» de Scamacca (11 e 81 minutos), importante para garantir o triunfo ao conjunto da casa.