O Nápoles foi ao recinto da Atalanta vencer por 3-2, num jogo a contar para a 21.ª jornada da Liga Italiana.

Poucas horas após ter sido confirmada a saída de Kvaratskhelia para o PSG, o líder Nápoles viu a equipa da casa adiantar-se no marcador logo aos 16 minutos e através do suspeito do costume.

Retegui deu uma vantagem mínima à Atalanta e era tão curta que até ao intervalo, os napolitanos deram a volta aos acontecimentos, com toque de um ex-Benfica. David Neres fez o passe para a finalização sensacional de Politano e aos 40 minutos, McTominay colocou também o nome na lista de marcadores.

Este resultado manteve-se até ao apito do árbitro e na segunda parte, um cenário quase idêntico ao do primeiro tempo. Aos 55 minutos, Lookman entrou ao serviço e deu aos adeptos motivos para festejar, só que a noite era mesmo dos visitantes e isso fez-se sentir, apesar das dificuldades em chegar com perigo à baliza de Carnesecchi.

Na sequência de um passe de Anguissa, um movimento típico de Romelu Lukaku levou Antonio Conte à loucura no banco de suplentes e o Nápoles passou de novo para a frente do marcador, mostrando eficácia máxima, no que ao número de remates enquadrados com a baliza diz respeito.

Com este resultado, o Nápoles mantém a liderança isolada da liga italiana, com seis pontos de vantagem para o Inter, que tem menos dois jogos. A Atalanta é terceira classificada e está a sete dos napolitanos.