Em casa, e com um com hat-trick de Retegui, a Atalanta atropelou este sábado o Génova, por 5-1, na sétima jornada da liga italiana.

Com Vitinha a titular, o Génova viu-se a perder aos 24 minutos, com o primeiro golo de Retegui na partida. Na segunda parte, o italiano completou o hat-trick, marcando aos 50 e 74 minutos.

Aos 80 minutos, a equipa da casa vencia por 5-0, golos de Ederson, aos 60m, assistido por Retegui, e de De Roon, a 10 minutos dos 90. O Génova ainda reagiu e marcou o golo de honra, aos 83m, autoria de Ekhator.

Com este resultado, a Atalanta está em nono lugar, com 10 pontos. O Génova ocupa a 18.ª posição, com cinco. Confira a classificação da liga italiana.