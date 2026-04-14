Aurelio De Laurentiis acredita que as regras do futebol têm de ser alteradas, a começar pelo tempo útil de jogo.

Em declarações ao The Athletic, o presidente do Nápoles diz que colocaria duas partes com 25 minutos cada, mas em que o tempo parava cada vez que o jogo parasse. Além disso, acabava com os cartões amarelos e vermelhos, trocando-os por exclusões de minutos. O dirigente dos napolitanos acredita que o futebol está a «perder» a geração jovem, que não tem «paciência» para assistir a jogos lentos.

«Ano após ano, o futebol vai perder a geração jovem. Quando dizemos que os jogos são demasiado longos, as paragens são demasiado longas. Isso é um problema porque a geração mais nova não tem paciência para ver um jogo lento na televisão», começa por referir.

«Eu reduzia as partes de 45 para 25 minutos. Tal como no basquetebol, um jogo com tempo real. Não podes ficar no campo a fazer de ator, tens de sair. Nunca usaria cartões amarelos e vermelhos. Dizia para o jogador ficar fora cinco minutos ou até mesmo 20 minutos. Vamos criar um problema para a equipa. Há poucos golos, por isso não é espetacular. Para criar mais golos é preciso mudar as regras», acrescenta

Assista aqui às declarações de Aurelio De Laurentiis: