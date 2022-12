O médio do Benfica Cher Ndour foi convocado pelo selecionador italiano para um estágio com jogadores considerados de «interesse nacional».

O futebolista de 18 anos, internacional pelas camadas jovens de Itália fará parte de um dos dois grupos de jovens jogadores que entre 20 e 22 de dezembro estarão à ordens de Roberto Mancini no centro técnico da federação italiana em Coverciano, Florença.

Estes estágios foram introduzidos pela seleção de Itália na última época, no sentido de facilitar a transição das camadas jovens para o principal patamar da seleção italiana e aumentar o leque de jogadores potencialmente convocáveis.

No mês passado, recorde-se, Roberto Mancini utilizou num particular com a Albânia Simone Pafundi, médio de 16 anos da Udinese que ainda não se estreou pela equipa principal do clube.