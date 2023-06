O AC Milan manifestou-se hoje «profundamente entristecido» com a morte do «inesquecível» Silvio Berlusconi, que presidiu o clube entre 1986 e 2017, com algumas curtas interrupções, o período mais glorioso da história dos ‘rossoneri’.

O clube, no qual alinha o avançado internacional português Rafael Leão, conquistou 29 títulos durante os 31 anos de reinado de Silvio Berlusconi, entre os quais cinco na Liga dos Campeões e oito na Série A.

Por sua vez, o treinador italiano Carlo Ancelotti, atual técnico do Real Madrid, que acompanhou os anos dourados de Silvio Berlusconi no AC Milan, como futebolista, entre 1987 e 1992, e como treinador, entre 2001 e 2009, expressou uma «gratidão infinita» ao ex-presidente dos rossoneri.

AC Milan profondamente addolorato piange la scomparsa dell’indimenticabile Silvio Berlusconi e si stringe con affetto alla famiglia, ai collaboratori e agli amici più cari.

“Domani sogneremo altri traguardi, inventeremo altre sfide, cercheremo altre vittorie. Che valgano a… pic.twitter.com/CWmYy8xzwi — AC Milan (@acmilan) June 12, 2023

Já o Monza, que foi comprado em 2018 por Silvio Berlusconi, também lamentou a perda do proprietário do clube da Liga italiana, que cria «um vazio que nunca poderá ser preenchido».

Entre os maiores adversários do Milan, Inter, Nápoles, Fiorentina e Lazio também lamentaram publicamente o falecimento de Berlusconi, ao contrário de Juventus, Roma, Génova, Sampdoria e Bolonha, por exemplo, que até ao início da tarde não haviam publicado qualquer reação nas redes sociais.

Em Portugal, o FC Porto foi o único clube a publicar uma nota de condolências em memória do antigo primeiro-ministro italiano, que morreu hoje, aos 86 anos, num hospital em Milão, onde estava internado desde sexta-feira. Em Espanha, também o Real Madrid fez um comunicado no mesmo sentido.