Este sábado, o Bolonha, adversário do Benfica e Sporting na Liga dos Campeões, recebeu e venceu o Lecce pela margem mínima.

Riccardo Orsolini marcou o golo solitário da partida, aos 85 minutos, depois de uma assistência de Juan Miranda.

O Bolonha é atualmente o oitavo classificado do campeonato italiano, com 15 pontos e apenas uma derrota. O Lecce mantém-se nos últimos lugares da tabela, 19.º, com apenas oito.

De referir que o Benfica recebe o Bolonha a 11 de dezembro. O Sporting joga com os italianos, em Alvalade, a 29 de janeiro.