Este sábado, o Bolonha, adversário do Benfica e Sporting na Liga dos Campeões, conseguiu resgatar um empate nos minutos finais frente ao Como, na quarta jornada da liga italiana.

De visita ao terreno do Como, o Bolonha viu-se a perder logo aos cinco minutos, com um autogolo de Casale a dificultar as contas. A equipa da casa, orientada por Cesc Fàbregas, chegou ao 2-0 aos 53 minutos.

Santiago Castro, argentino de apenas 19 anos, reduziu aos 76 minutos e assistiu para o golo do empate, aos 90+1, marcado por Samuel Iling-Junior.

De recordar que o Bolonha é adversário do Benfica e Sporting na fase liga da Liga dos Campeões. Os italianos visitam o terreno dos leões no dia 29 de janeiro e jogam no Estádio da Luz a 11 de dezembro.