Em Itália, a segunda-feira arrancou com mais um triunfo do Bolonha, a equipa sensação do campeonato. Em pleno «Stadio Renato Dall'Ara», os comandados de Thiago Motta venceram o «lanterna vermelha», Salernitana, por 3-0 e consolidaram o quarto posto da competição, com seis pontos de vantagem para a Roma.

Os «rossoblu» entraram melhor no encontro e logo aos 14 minutos adiantaram-se no marcador, através de Riccardo Orsolini. O italiano recebeu a bola e de fora da área atirou rasteiro, sem qualquer hipótese para o guarda-redes adversário.

Foi já a fechar o primeiro tempo que o Bolonha chegou ao segundo golo no encontro. Momento de inspiração de Alexis Saelemaekers, que teve tempo e espaço para apontar um autêntico golaço.

O terceiro e último golo da equipa da casa surgiu para lá do minuto 90, através de um excelente lance coletivo. A jogada foi praticamente toda de Lykogiannis, que combinou com Saelemaekers e atirou colocado, para o 3-0 final.

Com este resultado, o Bolonha ocupa o último de quatro lugares de acesso à Liga dos Campeões na próxima época, com 57 pontos. A Roma é quinta classificada e está agora a seis pontos dos «rossoblu», mas com menos um jogo realizado.