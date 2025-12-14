A Juventus deslocou-se até ao reduto do Bolonha e venceu por 1-0, num jogo em que Francisco Conceição foi titular e João Mário não saiu do banco de suplentes.

O primeiro tempo não teve grandes ocasiões de golo e até foi bastante dividido, ainda que os visitantes tenham recebido uma má notícia, já que Koopmeiners viu o quinto cartão amarelo e falha o próximo jogo para a Liga Italiana. Desta forma, o nulo manteve-se até ao intervalo e as substituições de Spaletti não podiam ter tido melhor efeito.

Isto porque Juan Cabal saltou para o relvado aos 61 minutos e em apenas três conseguiu atirar a contar. A passe de Yildiz, o lateral colombiano surgiu no sítio certo para cabecear e colocar a Juventus na frente do marcador. Se as coisas estavam favoráveis à vecchia signora, melhor ficaram pouco depois.

Heggem viu o cartão vermelho direto e deixou o Bolonha reduzido a dez elementos, complicando assim a tarefa da equipa da casa. Esta vitória permite à Juventus ascender (à condição) ao quinto lugar da prova com 26 pontos, mais um do que o Bolonha, e com uma desvantagem de sete para o Inter.

Confira os resultados deste domingo em Itália:

Milan-Sassuolo, 2-2

Fiorentina-Verona, 1-2

Udinese-Nápoles, 1-0

Génova-Inter, 1-2