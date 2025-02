O Bolonha recebeu e venceu o Torino por 3-2, num jogo frenético da 25.ª jornada da Liga Italiana.

Em pleno Stadio Renato Dall'Ara, o conjunto da casa este melhor do que o adversário em todos os aspetos do jogo e com alguma naturalidade colocou-se em vantagem aos 20 minutos, por intermédio de Ndoye.

Ainda assim, até ao intervalo, a formação visitante chegou ao empate com o remate certeiro de Vlasic (37 minutos). Até ao intervalo não existiu mais nenhum lance de registo, mas o segundo tempo trouxe ainda mais emoção ao encontro, sobretudo quando Elmas operou a cambalhota no marcador aos 65 minutos.

Este lance levou os adeptos do Bolonha ao desespero, mas a verdade é que o jogo rapidamente mudou de figura, quando Ndoye beneficiou de uma grande penalidade e assinou o «bis». Só que o verdadeiro golpe de teatro aconteceu em cima do minuto 90, quando Biraghi introduziu a bola na própria baliza e ofereceu os três pontos à formação da casa.

Assim sendo, o Bolonha mantém a sétima posição no campeonato, com 41 pontos, mais 13 do que o Torino, que ocupa a 11.ª posição da tabela classificativa.