A meio das meias-finais da Liga dos Campeões, a Roma de Mourinho não foi além do nulo na visita ao Bolonha.

Já com poucas hipóteses de chegar aos lugares de Liga dos Campeões, o treinador português fez várias alterações na equipa inicial, tendo inclusivamente permitido a estreia do ex-Benfica Mile Svilar na Série A.

A Roma passa agora a somar 59 pontos no campeonato, ficando a dois do Milan, que é quinto, e com mais um do que a Atalanta, que continua na luta pelo último lugar que garante o apuramento para as competições europeias.