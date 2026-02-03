Uma semana depois de ter cedido um empate diante da Roma, o Milan respondeu da melhor forma e venceu o Bolonha por 3-0, num jogo em que Rafael Leão e João Mário não saíram dos respetivos bancos de suplentes.

Num encontro bastante equilibrado, os rossoneri construíram uma vantagem de dois golos até ao intervalo, sendo que o marcador foi inaugurado aos 20 minutos. Após um lance de insistência na área, Rabiot serviu Loftus-Cheek de bandeja e o inglês atirou de primeira para o fundo da baliza.

Pouco depois, o Milan beneficiou de uma grande penalidade e Nkunku não tremeu no momento do remate. A bola beijou as redes da baliza e os visitantes foram para o intervalo a vencer por 2-0.

Ora, se o primeiro tempo terminou da melhor forma, o segundo começou a todo o gás, com o terceiro para o Milan. Uma perda em zona proibida permitiu a Rabiot encarar o guarda-redes e finalizar para o 3-0.

Esta vitória mantém o Milan a cinco pontos do Inter, líder da Liga Italiana com 55 pontos, e que nesta jornada levou a melhor sobre a Cremonese (2-0).