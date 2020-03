O presidente do Brescia, Massimo Cellino, defendeu hoje que a «época [2019/20] acabou» em Itália, realçando que o mais importante neste momento é «sobreviver» à pandemia de Covid-19.

«Não podemos pensar quando vamos recomeçar, mas sim em sobreviver. Quando falamos de futebol, tudo deve ser adiado para a próxima temporada. Vamos ser realistas, porque este vírus é a peste. A vida está em primeiro lugar», disse Cellino, de 63 anos, em entrevista ao jornal Corriere dello Sport, que não se ficou por aqui.

«Quer falar sobre o campeonato, a Serie A, o título? A época acabou! Se alguém quiser esse maldito scudetto, que o aceite. Fechado. Terminou. E não falo assim porque Brescia é a última na classificação. Somos os últimos porque merecemos [...] Quero lá saber do campeonato! Se o Lotito [presidente da Lazio] quiser ficar com o título, que fique com ele. A vida está em primeiro lugar, sempre, a vida, f***-se. Há adeptos que levam oxigénio aos hospitais e há outros ainda que choram mortos, gente entubada... Só penso nos que vão morrer, não em quem vai perder o campeonato», acrescentou.

O presidente do clube da Lombardia, que é último classificado da Serie A italiana, fez um relato dramático de como se vive a pandemia em certas regiões de Itália e revelou também o seu caso pessoal: «Estou em casa com febre há três dias e em quarentena há onze dias. Encontro-me fechado em casa, estou sozinho, e a minha mulher, a Francesca, está presa em Cagliari. Tenho um filho em Milão, os outros lá fora de Itália e eu já vi e ouvi coisas que você nem imagina. Recebo todos os dias notícias de Brescia e todas são de loucos [...] Tenho até medo de sair de casa, estou a entrar em depressão.»