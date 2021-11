Simon Skrabb recordou os tempos em que foi companheiro de equipa de Mario Balotelli, no ataque do Brescia, para fazer algumas revelações curiosas sobre o polémico internacional italiano

«Balotelli? Achei de imediato que era boa pessoa. No início era como um intérprete para mim, já que falava inglês», começou por dizer o avançado internacional finlandês de 26 anos, revelando em seguida uma brincadeira pouco recomendável do excêntrico «Super Mário»: «Ele costumava perseguir as pessoas com um isqueiro na mão e spray de cabelo na outra incendiar-lhes o cabelo...»

Na entrevista ao jornal sueco Expressen, Skrabb salientou ainda assim a boa relação com o avançado italiano, que entretanto saiu para jogar nos turcos do Adana Demirspor: «Quando cheguei ao Brescia, ele era como um capitão, mas depois que houve o confinamento ele desapareceu.»